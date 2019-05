Autogrill fornirà lounge American Airlines

editato in: da

(Teleborsa) – Autogrill, attraverso la controllata HMSHost, sarà il fornitore esclusivo per i prossimi 5 anni dei servizi di food&beverage nelle lounge aeroportuali di American Airlines in tutto il Nord America. Il marchio Autogrill sarà presente in 51 lounge di 25 aeroporti (24 negli Stati Uniti e 1 in Canada), incluse l’American’s Flagship Lounge e le lounge Flagship First Dining e Admirals Club.

Già presente in una fetta consistente del network degli aeroporti americani con l’offerta food&beverage e in possesso di un ampio portfolio di brand, HMSHost entra in un mercato che presenta importanti sinergie con il suo core business.

Autogrill, leader della ristorazione in viaggio, ha iniziato a gestire l’offerta food&beverage per i club e le lounge di American Airlines attraverso HMSHost nel 2019 e prevede di completare la transizione di tutti i club e lounge aeroportuali della compagnia entro i prossimi mesi.