Autogrill, fatturato 8 mesi +3,3%

(Teleborsa) – Autogrill ha annunciato i dati del fatturato del primi otto mesi dell’anno, che ammonta a 3.190 milioni di euro con una crescita del 3,3% a cambi costanti (+6,4% a cambi correnti). La crescita dei ricavi like for like (a parità di perimetro) è pari al 3,1%, guidata soprattutto dal Nord America (+5,5%).

Solida performance del canale aeroportuale (+7,5% a cambi costanti), trainata dalla performance like for like del 5,1% e dal contributo netto positivo delle nuove aperture e acquisizioni.

Il titolo Autogrill prosegue in denaro oggi in Borsa dove guadagna circa l’1%.

