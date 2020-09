Autogrill estende partnership con Aeroporto Amsterdam

editato in: da

(Teleborsa) – Autogrill, attraverso la divisione HMSHost International che gestisce le attività all’estero, ha esteso la partnership con l’Aeroporto di Amsterdam al periodo 2028-2036. La collaborazione concerne i 79 punti vendita food & beverage presenti presso lo scalo olandese. Per il periodo si prevede un fatturato complessivo di circa 1,8 miliardi di euro.

Attivo in aeroporto dal 1995, il Gruppo è il principale operatore food & beverage dell’hub olandese, vetrina dell’innovazione nell’offerta e nei servizi per i viaggiatori.

Continuando la proficua collaborazione con l’aeroporto Schiphol di Amsterdam, HMSHost International intende supportare gli obiettivi di sostenibilità dell’aeroporto ed esplorare – assieme ai gestori dell’infrastruttura – l’innovazione digitale. La collaborazione include la realtà Pier A, il punto ristoro del futuro, oltre che la riqualificazione della Lounge 1.

I punti salienti della partnership includono la collaborazione, incentrata sulla sostenibilità per affrontare il problema dei rifiuti alimentari, con Soup & Bakery by De Verspillingsfabriek, vincitrice del premio ABN AMRO Best Newcomer Retail Award nel

2019 e candidata al premio per l’innovazione dell’aeroporto di Schiphol.