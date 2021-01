Autogrill crolla in Borsa dopo annuncio aumento capitale

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta molto negativa per Autogrill, che porta a casa una discesa del 13,32%.

Nella giornata abbiamo assistito ad un avvio con forza ed apertura a 5,08 Euro, vicino ai massimi della seduta precedente, seguito da un indebolimento che persiste nella giornata e chiusura più debole a 4,36 in prossimità dei minimi di seduta.

A pesare sul titolo è stato l’annuncio dell’aumento di capitale fino a 600 milioni. Il CdA sottoporrà all’approvazione dell’assemblea degli azionisti, che si terrà il prossimo 25 febbraio, la proposta dell’aumento, che si prevede possa essere completato entro il primo semestre 2021. Il rafforzamento della struttura patrimoniale è essenziale – ha spiegato la società – per proseguire il percorso di crescita e innovazione e per cogliere, con la massima tempestività, le eventuali opportunità offerte dal mercato.

Gianmario Tondato Da Ruos, Group CEO, ha dichiarato: “Dopo un 2020 che ci ha visti impegnati a minimizzare l’impatto negativo della pandemia, oggi, con una maggiore visibilità in un contesto in cui ancora permangono forti fattori di incertezza, iniziamo un percorso di rafforzamento patrimoniale per assicurarci maggiore flessibilità finanziaria e per cogliere eventuali opportunità che potrebbero presentarsi”.



Se si confronta l’andamento del titolo con l’indice FTSE Italia All-Share, su base settimanale, la società attiva nella ristorazione mantiene forza relativa positiva rispetto all’indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all’indice stesso (performance settimanale +1,17%, rispetto a -0,6% dell’indice azionario italiano).

Lo status tecnico di Autogrill mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 4,137, mentre al rialzo l’area di resistenza è individuata a 4,807. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 3,913.

L’investimento risulta adatto agli investitori propensi al rischio, che decidono di mettere a repentaglio ingenti somme nonostante l’elevata volatilità giornaliera che il titolo presenta, pari a 4,289. il Primo operatore al mondo nel settore dei servizi di ristorazione e retail per chi viaggia risulta essere al centro dell’interesse del mercato dato che i volumi giornalieri pari a 9.642.054 sono superiori rispetto a quelli della media mobile a 1.904.533.