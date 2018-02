Autogrill cresce in Spagna, entra in scali Barcellona e Gran Canaria

(Teleborsa) – Autogrill, tramite la propria controllata Autogrill Europe, cresce in Spagna grazie all’ingresso negli aeroporti di Barcellona-El Prat e di Gran Canaria. Complessivamente, i contratti aggiudicati nell’ambito delle gare indette da AENA, che gestisce gli scali spagnoli, sono 8 per una durata di 8 anni a partire dal 2018, per un valore complessivo stimato di oltre 250 milioni di Euro di nuove vendite nel periodo.

Nel dettaglio, per quanto riguarda Barcellona, le location saranno 5, con i primi ristoranti operativi a partire dall’estate del 2018. Per quanto riguarda Gran Canaria, Autogrill si è aggiudicata la gestione di 3 location, sempre a partire dal 2018.