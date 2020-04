Autogrill, comunicazione acquisto azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – Autogrill, relativamente al programma di acquisto di azioni proprie avviato il 12 marzo 2020, nell’ambito della vigente autorizzazione dell’Assemblea degli Azionisti del 23 maggio 2019, comunica di aver acquistato, sul Mercato Telematico Azionario, dal 6 all’8 aprile aprile 2020, complessivamente 219.581 azioni proprie al prezzo medio di 4,4742 euro per azione per un controvalore complessivo di 982.460,21 euro.

A seguito degli acquisti finora effettuati, la società attiva nella ristorazione detiene 3.181.641 azioni proprie pari all’1,2506% del capitale sociale.

Autogrill rende noto inoltre che per effetto delle operazioni sopra descritte, in data 8 aprile 2020 deve intendersi concluso il programma di acquisto di azioni proprie avviato il 12 marzo 2020, nell’ambito del quale sono state acquistate complessive 3.000.000 azioni Autogrill al prezzo medio ponderato di 4,1023 euro per azione e per un controvalore complessivo di 12.306.811,67 euro.

Ribasso scomposto, sul listino milanese, per Autogrill che archivia la sessione con una perdita secca del 2,64% sui valori precedenti.

(Foto: © ricochet64 / 123RF)