Autogrill, brillante crescita ricavi nel 2018 grazie agli aeroporti

(Teleborsa) – Ricavi per 4,7 miliardi di euro per Autogrill, in aumento del 5% a cambi costanti (ovvero 2,2% a cambi correnti) rispetto ai 4,6 miliardi di euro del 2017.

L’incremento è stato sostenuto principalmente dalla crescita dei ricavi a perimetro costante (like for like) del 3,5%, grazie al contributo di tutte le regionie soprattutto alla buona performance degli aeroporti sia in America che in Europa.

Il canale aeroportuale nel complesso ha riportato una crescita dei ricavi del 7,2% (+5,6% like for like). Per quanto riguarda invece le stazioni ferroviarie, si registra una performance più fiacca dei ricavi (-1,3%) anche se il dato like for like evidenzia una stabilizzazione (+0,1%).

Nel corso del 2018, vi sono stati inoltre nuovi contratti e rinnovi per un valore complessivo di 4,1 miliardi di euro.

Sulla baxse dei risultati preliminari, Autogrill anticipa per l’esercizio 2018 un EBITDA underlying tra i 412 e i 416 milioni di euro e un utile per azione underlying tra 0,38 e i 0,39 euro. Queste cifre rispecchiamo il range comunicato a luglio 2018.