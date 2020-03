Autogrill avvia il nuovo piano di acquisto di azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – Autogrill comunica che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data 12 marzo 2020 l’avvio di un programma di acquisto di azioni proprie per un numero massimo di 3.000.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, pari al 1,18% del capitale sociale, in conformità all’autorizzazione dell’Assemblea degli Azionisti della Società del 23 maggio 2019.

Il programma, che avrà una durata di 18 mesi fino al 23 novembre 2020, stima il potenziale esborso massimo di acquisto per l’operazione – anche tenuto conto di una possibile ripresa del mercato – in circa 32.000.000 euro.

Alla data del 12 marzo 2020 la società detiene n. 181.641 azioni proprie pari a circa lo 0,0714% del capitale sociale.

Intanto a Piazza Affari seduta decisamente positiva per l’operatore di servizi di ristorazione per chi viaggia, che tratta in rialzo del 12,68%.