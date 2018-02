Autogrill acquista il gruppo tedesco Le CroBag da Groupe Soufflet

(Teleborsa) – Autogrill Deutschland Gmbh, controllata tedesca di Autogrill ha finalizzato l’operazione di acquisizione da Boulangerie Neuhauser società di Groupe Soufflet, dell’intero capitale sociale delle società Le CroBag Gmbh & Co. KG e F.F.N. GmbH, che gestiscono le attività di ristorazione a marchio Le CroBag in Germania, Austria e Polonia.

Il valore della transazione è di 65 milioni di euro. Le CroBag conta a oggi 123 locali, parte a gestione diretta e parte concessi in licenza, di cui 114 nella sola Germania. Nel 2017 ha registrato ricavi complessivi pari a 80 milioni di euro, di cui 57 milioni grazie ai locali che gestisce direttamente, per un EBITDA complessivo di circa 7 milioni.

Autogrill è attiva oggi in Germania nel canale degli aeroporti, delle autostrade e nei centri commerciali con 55 locali in totale.

Con l’acquisizione di Le CroBag, Autogrill entra nel canale delle stazioni più grande d’Europa – quello tedesco – che vale oltre 600 milioni di euro. L’acquisizione è in linea con la strategia di Gruppo che prevede la focalizzazione sui canali e sui Paesi a maggiore profittabilità in Europa. In data 6 febbraio 2018 l’operazione ha ricevuto il nulla osta delle autorità antitrust.