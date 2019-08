Autodesk in rosso a Wall Street dopo stime su utili

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove al ribasso il titolo Autodesk a Wall Street mostrando una flessione di oltre 6 punti percentuali. A pesare sulle azioni il taglio delle previsioni annuali sugli utili da parte della società.

Autodesk stima un utile per azione adjusted compreso tra 70 e 74 centesimi e ricavi nel range 820-830 milioni di dollari, per il terzo trimestre. Per l’anno, l’EPS è atteso tra 2,69-2,81 dollari ed un fatturato nella forchetta 3,43-3,49 miliardi. Le stime degli analisti erano per un utile per azione di 78 centesimi e ricavi di 838,4 milioni per il terzo trimestre; 2,81 dollari di EPS per l’intero esercizio ed un giro d’affari per 3,28 miliardi.

Nel secondo trimestre, la società ha registrato un risultato netto di 40,2 milioni, ovvero 18 centesimi per azione, rispetto a una perdita di 39,4 milioni (18 centesimi per azione). I ricavi sono saliti a 796,8 milioni di dollari dai 611,7 milioni precedenti. Il consensus aveva previsto un utile di 61 centesimi e ricavi di 787 milioni di dollari.