Auto, produzione autoveicoli a picco nei primi 9 mesi del 2019

(Teleborsa) – Crolla la produzione di auto in Italia. Lo confermano gli ultimi dati pubblicati dall‘ANFIA, associazione che rappresenta i produttori di auto italiani, a seguito dei pessimi dati della produzione industriale italiana diffusi ieri 11 novembre dall’Istat.

Dal report emerge un calo tendenziale della produzione domestica di autoveicoli pari a -17% a settembre. Il dato cumulato dei primi 9 mesi dell’anno mostra invece una discesa del 20% rispetto allo stesso periodo del 2018. Considerando tutte le tipologie di autoveicolo, i primi 9 mesi del 2019 mostrano una contrazione del 15%.

Analizzando la produzione del settore automotive, che registra complessivamente un calo tendenziale del 7,5%, il quindicesimo consecutivo, la fabbricazione di autoveicoli (codice Ateco 29.1) registra a settembre una diminuzione del 12,6% rispetto e nei primi 9 mesi del 14,9%, quello della fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (codice Ateco 29.2) cresce del 4% a settembre e del 6,4% nel cumulato e quello della fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli e loro motori (codice Ateco 29.3) è in calo del 5% a settembre e del 6,1% nel cumulato.

È forte in Italia la propensione all’export della produzione di autoveicoli: tra gennaio e settembre, sono state esportate il 53% delle autovetture prodotte nel nostro paese e questa percentuale sale al 65% se consideriamo tutte le categorie di veicolo.

Ad ottobre 2019, il mercato italiano dell’auto ha riportato una crescita delle vendite del 7%, ma i i primi dieci mesi del 2019 chiudono invece con segno negativo: -0,8%.