Auto, l’Italia mantiene primato per veicoli alimentazione “alternativa”

(Teleborsa) – Cresce il mercato delle auto ad alimentazione “alternativa” in UE, mantenendo nel 1° trimestre del 2019 lo stesso trend di crescita registrato in media l’anno precedente, mentre l’Italia si classifica prima in Europa nel mercato delle auto eco-friendly. Lo rivela l’ultimo Rapporto trimestrale dell’ANFIA sull’andamento del mercato europeo delle autovetture ad alimentazione alternativa.

Dai dati emerge che nell’Unione europea allargata all’Efta, le auto diesel hanno registrato un calo del 18% e quelle a benzina sono cresciute “solo” del 3,1%, a favore delle auto ad alimentazione “alternativa” che hanno evidenziato una crescita del 27% dopo l’aumento medio nel 2018 del 28%, con 376mila vendite e una quota del 9,1%.

Italia in pole inseguita dalla Germania

L’Italia, con circa 71mila auto (+3,8%), pesa per il 21% del mercato auto ecofriendly in UE (era il 23% nella media d’anno del 2018) e per il 19% in UE/EFTA (era il 21% nella media d’anno 2018). L’Italia, pur mantenendo la leadership del mercato auto europeo ad alimentazione alternativa, è “inseguita” dalla Germania, che conquista il 18% del mercato UE/EFTA, grazie ad una crescita dei volumi del 63% nel 1° trimestre.