Auto, Focus Anfia: “Aumentano vendite suv e cresce divario benzina-diesel”

editato in: da

(Teleborsa) – Gli italiani scelgono suv e auto sportive, preferibilmente a benzina. A dirlo sono i dati dell’ultimo Focus Anfia. Nel mese di luglio – si legge nel Rapporto – le vendite di suv sono aumentate del 6% raggiungendo una quota di mercato pari al 41%. In crescita anche le auto sportive (+30%) mentre le monovolume registrano un calo del 6% fermandosi al 5% del mercato.

Trend positivo per il segmento dell’alto di gamma che, il mese scorso, ha visto un aumento tendenziale del 12,5%, mentre le vendite dei segmenti A e B crescono dello 0,4% e la loro quota è del 39%. Calano le vendite di auto del segmento C (medie-inferiori) del 16% e del segmento D (medie) del 14%.

Analizzando i dati dei primi sette mesi del 2019 i segmenti A e B risultano in calo del 2,5%, con una quota del 39,5%; le medie-inferiori (segmento C) del 17,5% con il 10,5% di quota; le medie (segmento D) risultano in calo del 18% con il 2,4% di quota; mentre i suv di tutte le dimensioni crescono del 6% con una quota del 39%.

Per quanto riguarda l’alimentazione, a luglio i privati hanno acquistato per il 52,5% auto a benzina (42% a luglio 2018), 25,5 punti in più delle auto diesel (27%). Dati che evidenziano un’enorme crescita del divario benzina-diesel che, lo scorso anno si attestava ad appena l’1,5%. A seguire nella classifica delle più vendute figurano le auto a benzina-Gpl (11% del totale); le auto a benzina-metano (3%); e le auto ibride/elettriche (3,7%). Queste ultime, tuttavia, nell’ultimo mese hanno registrato una battuta d’arresto a favore delle elettriche pure. A luglio 2019 i privati hanno, infatti, acquistato 277 auto elettriche (erano 74 a luglio 2018) e 79 auto ibride plug-in (in calo tendenziale del 36%), sfruttando l‘incentivo all’acquisto entrato in vigore il primo marzo 2019, complessivamente il 27% del mercato delle auto ricaricabili. La quota delle auto ad alimentazione alternativa tra i privati sale, così, al 20,4% (media nazionale 18%).

Nei primi sette mesi dell’anno risultano in calo le vendite di auto a gasolio (-26,5%) e a metano (-35%), mentre aumentano le vendite di auto a benzina (+27%), GPL (+18%), ibride (+21%) ed elettriche (+392%).