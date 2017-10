Auto, fatturato e ordini ancora giù ad agosto

(Teleborsa) – Il settore auto continua a dar segni di evidente rallentamento ad agosto, dopo molti mesi di espansione e nonostante l’andamento ancora positivo delle immatricolazioni. Anche ad agosto ordini e fatturato sono risultati in calo per il comparto come rilevato il mese precedente

In base ai dati Istat pubblicati stamattina, il settore della produzione di mezzi di trasporto ha rilevato una contrazione del fatturato del 9,5%, che si raffronta ad una crescita complessiva del fatturato dell’industria del 3,5%.

Stessa dinamica per gli ordini, che registrano per il comparto auto un forte calo del 19,6% rispetto ad una crescita del 12,2% riportata dall’industria nel complesso.