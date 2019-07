Auto, cresce la richiesta dell’usato

editato in: da

(Teleborsa) – Sempre più italiani preferiscono il mercato delle auto usate, secondo i dati riportati dall’Osservatorio Autoscout24. Il mercato dell’usato, nel primo semestre del 2019 procede la sua crescita, registrando un incremento del +1% delle vetture usate vendute, dato significativo alla luce anche della contrazione (-3,5%) sulle vendite delle auto nuove.

L’Italia rappresenta un mercato dell’usato particolarmente florido, ma cosa cercano gli italiani nello specifico? Sei richieste su dieci sono per un automobile diesel (59,3%), mentre il prezzo medio delle auto offerte sul mercato è pari a 13.530 euro, inferiore rispetto a Paesi come Francia, Germania, Austria, Spagna. L’età media delle auto in vendita è di 8,2 anni e tra i modelli più richiesti vediamo la Volkswagen Golf, mentre nel campo delle ibride spicca la Toyota Auris.

I passaggi di proprietà sono aumentati del +1% raggiungendo ben 1.578.499 atti, con Roma, Napoli e Milano sul podio per numerosità. “Dall’analisi dell’Osservatorio di AutoScout24 un dato emerge chiaramente: in Italia, rispetto ad altri Paesi europei, l’usato rappresenta la soluzione preferita, soprattutto per i vantaggi economici che questa scelta comporta – afferma Sergio Lanfranchi, Centro Studi AutoScout24 -. Le ricerche ci dicono che molti utenti continuano a credere nel diesel, soprattutto in quello pulito e moderno, in linea con l’attuale normativa vigente. Il cambiamento verso le motorizzazioni elettriche ed elettrificate avverrà in un orizzonte temporale più lungo, anche se la coscienza green emerge sempre più chiaramente”.