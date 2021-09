Auto, carenza chip: secondo Euler Hermes il prezzo delle auto aumenterà fino al 6%

editato in: da

(Teleborsa) – Secondo uno studio condotto da Euler Hermes (gruppo Allianz) i prezzi delle auto potrebbero aumentare dal +3% al +6% (+5,8% solo in Italia) a causa della scarsità di chip che il mercato sta affrontando. Lo studio “La carenza di chip fa aumentare il potere di determinazione dei prezzi delle case automobilistiche in Europa” parte dal primo trimestre 2020, in concomitanza con i blocchi imposti dalla pandemia e con la frenata del commercio. È proprio in quel momento che si è palesata la necessità da parte dei produttori di automobili di mettere in atto piani di produzione just-in time, per ridurre al minimo stoccaggio e produzione.



Lo studio è stato pubblicato in vista del Salone dell’Auto che da Francoforte si sposterà quest’anno nella sede di Monaco di Baviera dal 7 al 12 settembre, una decisione presa dalla VDA, l’associazione dell’industria automobilistica tedesca, dopo la prima edizione avvenuta nel 1952.