Auto, buon inizio d’anno per il mercato europeo

(Teleborsa) – A gennaio parte bene il mercato dell’auto che registra un incremento del 7,1% delle immatricolazioni rispetto allo stesso mese di un anno fa, a quota 1,253,877 veicoli.

Sono i dati forniti dall’associazione europea dei produttori di auto (ACEA) che evidenziano un andamento brillante per il mercato in Spagna (+20%) seguita da Germania (+11,6%), Italia (+3,4%) e Francia (+2,5%). Per contro è negativo il risultato nel Regno Unito (-6,3%).

Il gruppo FCA ha chiuso il mese di gennaio con un aumento delle vendite dell’1,2% a 84.953, e con una quota di mercato al 6,6% dal 7% di gennaio 2017. Per quanto riguarda i singoli marchi, Fiat chiude il mese con una flessione del 5,8% a 59.905 unità.