Auto, boom nel mercato delle elettriche

(Teleborsa) – Un mercato che rischia di calare sempre di più quello relativo alle auto. Il primo semestre del 2019 si chiude in flessione anche se non mancano note positive come la questione relativa ai diesel e alle auto elettriche, così come la ripresa del noleggio a lungo termine.

Dopo un periodo di recessione, il mercato del noleggio a breve e lungo termine sta vivendo un periodo positivo e guadagna il 5,7% mentre, su base semestrale, il quantitativo di immatricolazioni è quasi identico. Guardando le alimentazioni, continua la crisi del Diesel: -23,9% confrontando i primi semestri del 2019 e del 2018. In crescita significativa le auto elettriche, che sono state ben 4.967, il 120,2% in più rispetto al 2018.

Il primo semestre 2019 si è chiuso con 1.086.224 immatricolazioni, il 3,8% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nonostante ciò, la Panda continua a dominare la classifica delle auto più scelte con 79.979 immatricolazioni, seguita dalla Volkswagen (2,5%). In ribasso invece, Ford e Renault che perdono rispettivamente il 12,41% e l’11,03%.