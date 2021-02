Auto, boom di domande per incentivi ma l’elettrico non decolla

editato in: da

(Teleborsa) – Gli ecoincentivi auto hanno subito ingranato la marcia e, in sole due settimane, hanno impegnato una cifra pari a un terzo del totale, ma solo per le auto benzina e diesel “green”, mentre non sembrano decollare le domande per le auto elettriche. E’ quanto emerge dal portale Ecobonus sulla base delle prenotazioni inserite dai concessionari a partire dal 18 gennaio scorso.

Dei 250 milioni complessivi messi sul piatto per le vetture a benzina e diesel sono rimasti 170 milioni, mentre per le auto elettriche e ibride sono stati prenotati 10 milioni sui 120 milioni complessivi. Più in dettaglio per le auto con emissioni CO2 fra 61 e 135 grammi, che comprendono veicoli a benzina e diesel di ultima generazione, sono stati prenotati circa 75 milioni di euro, mentre per le auto elettriche o ibride tra 0 e 60 g/km, sono stati prenotati poco più di 8 milioni di euro.

Va ricordato che la Legge di Bilancio ha rifinanziato con 120 milioni i contributi concessi alle categorie più ecologiche, quelle delle fasce 0-20 g/km, per la qwuale gloi incentivi arrivano a 6mila euro con rottamazione, e 21-60 g/km, per la quale si arriva a 2,500 euro con rottamazione. Si aggiunge poi lo “sconto” praticato dal venditore pari ad almeno 2.000 euro o 1.000 euro a seconda che sia presente o meno la rottamazione.