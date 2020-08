Auto, al via ecobonus: nelle prime due ore 3mila richieste

editato in: da

(Teleborsa) – Da sabato 1 agosto è attivo l’ecobonus per acquistare auto non inquinanti. Fino alla fine dell’anno sarà quindi possibile prenotare sul sito MiSE l’incentivo per l’acquisto di veicoli a basse emissioni. Lo sconto, ha ricordato il ministero dello Sviluppo, può arrivare a 10 mila euro.

Con il decreto Rilancio è stata ampliata la gamma di veicoli a basse emissioni per i quali sarà possibile richiedere il contributo statale, che potrà arrivare fino a 8 mila euro per l’acquisto con rottamazione e fino a 5 mila euro per l’acquisto senza rottamazione.

A questi si potranno poi aggiungere sconti fino a 2 mila euro, che verranno riconosciuti direttamente dai concessionari. Il bonus massimo spetta alle auto con emissioni da 0 a 20 g/km di CO2, cioè le 100% elettriche, con prezzo fino a 61 mila euro iva inclusa. La fascia di emissioni da 21 a 60 g/km di CO2 dà accesso a bonus fino a 6.500 euro.

Nelle prime due ore di prenotazioni sull’apposita piattaforma, secondo quanto riporta ANSA in base a fonti interne al Ministero dello Sviluppo, sono arrivate 3mila prenotazioni.

“Con il decreto di agosto, potremmo estendere ai veicoli commerciali leggeri gli incentivi all’acquisto, ha detto all’agenzia di informazione la sottosegretaria al ministero per lo Sviluppo economico, Alessia Morani (Pd) che ha spiegato che questa è una proposta “da discutere con la maggioranza e con il ministro Patuanelli. Il bonus potrebbe impiegare una cinquantina di milioni del mezzo miliardo stanziato per l’automotive. Sarebbe un modo per aiutare settori colpiti dalla crisi e per garantire un ricambio del parco dei mezzi attualmente in circolazione, con vantaggi sia ambientali sia in termini di sicurezza”.

Le auto che rientrando nella fascia 61-110 g/km di CO2 possono beneficiare di un bonus che arriva fino a 3.500 euro: si tratta di modelli di larga diffusione con motorizzazioni hybrid e mildhybrid, ma anche diesel, benzina, bifuel Gpl e metano.