(Teleborsa) – Novembre ancora a segno per le vendite di auto: sono state immatricolate 146.991 autovetture, con una variazione di -6,31% rispetto a novembre 2017, durante il quale ne furono immatricolate 156.886 (nel mese di ottobre 2018 sono state invece immatricolate 146.969 autovetture, con una variazione di -7,23% rispetto a ottobre 2017, durante il quale ne furono immatricolate 158.418). Lo dicono i dati della Motorizzazione.

Nel periodo gennaio-novembre la Motorizzazione ha in totale immatricolato 1.785.722 autovetture, con una variazione di -3,46% rispetto al periodo gennaio-novembre 2017, durante il quale ne furono immatricolate 1.849.656. Nello stesso periodo sono stati registrati 4.088.999 trasferimenti di proprietà di auto usate, con una variazione di -3,11% rispetto a gennaio-novembre 2017, durante il quale ne furono registrati 4.220.118.

Nel mese di novembre dell’anno in corso, il volume globale delle vendite (521.347 autovetture) ha dunque interessato per il 28,19% auto nuove e per il 71,81% auto usate. Nello stesso periodo sono stati registrati 374.356 trasferimenti di proprietà di auto usate, con una variazione di -3,60% rispetto a novembre 2017, durante il quale ne furono registrati 388.346 (nel mese di ottobre 2018 sono stati invece registrati 422.715 trasferimenti di proprietà di auto usate, con una variazione di +0,28% rispetto a ottobre 2017, durante il quale ne furono registrati 421.527).

NOVEMBRE AMARO PER FCA – Novembre amaro per i marchi Fca che archiviano il mese con una flessione delle immatricolazioni del 9,7%. Secondo i dati della Motorizzazione il mese scorso Fca, infatti, ha immatricoalto quasi 36mila auto rispetto alle 39.400 dello stesso mese dello scorso anno.

Sul risultato pesa il calo del 15% di Fiat e del 54% di Alfa Romeo, in parte compensati da Jeep con una progressione del 34% e da Lancia con un incremento di quasi il 14%.