Auto, a giugno balzo delle immatricolazioni UE

(Teleborsa) – Sale il settore dell’auto europeo a giugno, dopo che a maggio era risultato stabile.

Secondo gli ultimi dati dell’Associazione europea dei produttori di auto (ACEA), le immatricolazioni nella UE (EU 28) sono salite dello 5,2% su base annua attestandosi a 1,569 milioni, in linea con quelle che includono anche l’EFTA, l’Associazione europea del libero scambio (Svizzera, Islanda e Norvegia) che salgono del 5,1% a 1,618 milioni. Nell’ambito della sola Eurozona (EU 15) le vendite sono salite del 4,7% a 1,432 milioni.

La variazione cumulata dei primi seri mesi dell’anno per i 28 Paesi Membri segna un +2,9% (a 8,2 milioni), mentre includendo l’area EFTA si attesta a -1,6%. L’area dell’Euro incrementa le vendite del 2,1%.

In calo il mercato dell’auto tricolore (-7,3%), mentre sale quello della Germania (+4,2%). Aumenta il mercato francese (+9,2%) fa bene quello spagnolo che cresce dell’8%, mentre scivola quello del Regno Unito (-3,5%).

Per quanto concerne i singoli marchi, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) registra un decremento del 2,6% nel complesso dell’Unione Europea, con una quota di mercato che scende al 6,5% dal 7%.

Il Gruppo Volkswagen , che mostra una salita delle immatricolazioni del 4,2%, registra un aumento della quota al 25,1% dal 24,3% precedente.

Fra i marchi più popolari in Europa, il Gruppo PSA Peugeot segna un +65,5%, dopo l’incorporazione di Opel (non inclusa nei dati 2016) con una quota al 16,2%, mentre la connazionale Renault segna un +4,7% con una quota in calo al 12,3% daò 12,4%. Le tedesche Daimler e BMW fanno rispettivamente -52% e +8,2%.