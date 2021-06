Autismo, Anffas presenta l’assistente virtuale “AI Coach&#...

editato in: da

(Teleborsa) – Fornire un supporto personalizzato e personalizzabile per la persona con disturbi dello spettro autistico e allo stesso tempo per la sua famiglia e gli operatori e la realizzazione di uno strumento facilmente utilizzabile in autonomia e/o con il supporto dei caregiver attraverso dispositivi ampiamente disponibili e sostenibili. Questo l’obiettivo di “AI Coach”, il nuovo progetto di Anffas (capofila e coordinatore) sviluppato in partenariato con Angsa e realizzato grazie al contributo di Fondazione Tim la cui missione è promuovere la cultura del cambiamento e dell’innovazione digitale, favorendo l’inclusione, la comunicazione, la crescita economica e sociale. Collaboreranno, inoltre, a vario titolo all’iniziativa: l’Università di Trento (UNITN) – Department of Information Engineering and Computer Science, IDEGO – Psicologia Digitale, Gruppo Asperger Onlus, GiuliaParla Onlus.

All’evento online hanno partecipato tra gli altri Roberto Speziale, presidente di Anffas Nazionale; Giovanni Marino presidente di Angsa Nazionale; e Salvatore Rossi presidente Fondazione Tim. Sono inoltre intervenuti per presentare il progetto Franco Nardocci, referente scientifico del progetto; Emanuela Bertini direttore generale di Anffas Nazionale; Giuseppe Riccardi, Università di Trento; Lorenzo Di Natale, IDEGO – Psicologia Digitale; Pietro Cirrincione, Gruppo Asperger Onlus; e Matteo Giammarughi Giuliaparla Onlus.

Nel dettaglio – spiega una nota – il supporto in questione sarà un applicativo software utilizzabile sui dispositivi mobili che sarà in grado di sollecitare, raccogliere, misurare, apprendere, elaborare e restituire informazioni utili al rafforzamento delle competenze concernenti le abilità comunicative e relazionali e l’autodeterminazione della persona con autismo e allo stesso tempo potrà anche essere utilizzata dalla rete di sostegno (quindi famiglia e operatori) di quest’ultima. Saranno infatti due le versioni dell’applicazione in questione, una dedicata alla persona con autismo ed una al caregiver: sarà attraverso i loro diretti aggiornamenti e feedback – ad esempio la compilazione di un diario unita all’analisi delle conversazioni realizzate tramite messaggistica – che “AI Coach” valuterà e verificherà le informazioni raccolte, aggiornerà il profilo dell’utilizzatore e fornirà un’indicazione dei progressi e dei cambiamenti rilevanti nel comportamento/preferenze della persona e, quindi, dell’efficacia degli interventi.

Il progetto, che si chiuderà nel 2023, prevede tre fasi: definizione delle funzionalità dell’applicazione che si vogliono raggiungere e dei requisiti da seguire; sviluppo del prototipo di applicazione; test del prototipo, della formazione e del supporto agli operatori che andranno ad utilizzare l’app e conseguente verifica delle valutazioni. Fondamentale sarà il contributo degli operatori grazie al quale l’applicazione potrà essere sviluppata e costantemente aggiornata. Questo avverrà con la compilazione – anche attraverso l’utilizzo di simboli, immagini, stimoli vocali e visivi – di una tavola delle situazioni, all’interno della quale si potranno indicare le modalità con cui la persona con autismo solitamente preferisce svolgere le diverse attività quotidiane nei diversi contesti di vita (ad esempio “mi piace dormire fino a tardi la mattina” oppure “non mi piace prendere la metropolitana nelle ore di punta”) e di una “carta/passaporto della comunicazione” volta a raccogliere le modalità di comunicazione preferite dalla persona con autismo, il vocabolario comprendente le espressioni più comunemente utilizzate ed i significati a questi normalmente associati, i comportamenti che possono essere messi in atto per comunicare ed il modo in cui solitamente la persona riceve sostegno o predilige ricevere sostegno nei vari ambienti che frequenta (ad esempio “faccio fatica a comprendere le frasi ironiche”).

“Si tratta – evidenzia Anffas – di un vero e proprio salto nell’innovazione tecnologica che consentirà di aprire nuovi orizzonti di sostegno e supporto per le persone con disturbo dello spettro autistico e più in generale, nel futuro, per tutte le persone con disabilità intellettive e con disturbi del neurosviluppo che potranno usufruire al pari degli altri di tutte le grandi potenzialità offerte dagli attuali dispositivi di comunicazione, entrati ormai nella quotidianità di tutti noi e che con il progetto AI Coach contribuiranno alla realizzazione di una società di pari diritti e opportunità”.