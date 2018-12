Australia, lotta agli sprechi alimentari: gli IVECO Daily si mettono in moto per aiutare i bisognosi

editato in: da

(Teleborsa) – A livello mondiale, la FAO calcola che un terzo del cibo prodotto va perso o sprecato, mentre 795 milioni di persone non hanno abbastanza da mangiare. Numeri che, non solo raccontano una drammatica contraddizione, ma allo stesso tempo fotografano con chiarezza la vastità e l’urgenza del problema quando si parla di lotta agli sprechi alimentari.

Almeno una volta nella vita tutti ci siamo chiesti che fine fanno le eccedenze del nostro supermercato locale o il cibo non consumato del nostro ristorante preferito. In Australia, l’ente benefico dallo spirito pionieristico OzHarvest ha ideato una soluzione per cercare di ridestinare una parte di questi prodotti alimentari: un servizio di raccolta e ridistribuzione sostenibile che consegna migliaia di pasti ad altri enti benefici in tutto il paese.

GLI IVECO Daily SI METTONO IN MOTO – A supportare l’iniziativa, il brand IVECO di CNH Industrial che ha fornito a OzHarvest dei furgoni per le consegne ad alta efficienza energetica e a basse emissioni.

Nella decisione di OzHarvest sul tipo di furgoni da utilizzare, le credenziali ambientali degli IVECO Daily 35S13 hanno svolto un ruolo determinante. “Eravamo alla ricerca di un veicolo con un motore che assicurasse la massima efficienza in termini energetici e il livello minimo possibile di emissioni”, ha dichiarato Kahn, fondatore dell’ente benefico. “Il motore del Daily Euro 6 da 2,3 litri corrispondeva esattamente ai nostri requisiti.”

AL SERVIZIO DEI BISOGNOSI – IVECO Australia ha inoltre collaborato attivamente per far sì che le specifiche del veicolo rispondessero alle esigenze di OzHarvest, adattando anche un veicolo per l’impiego come cucina mobile. Con una potenza di 126 CV/93 kW e una coppia di 320 Nm, il motore del Daily è la soluzione ideale per trasportare carichi da 1.000 kg di prodotti alimentari nella sua area di stoccaggio refrigerata di 12 m3. La telecamera per la retromarcia e il segnale di prossimità ostacolo sono altre due funzioni di grande utilità, considerato che molti dei volontari non sono guidatori esperti.