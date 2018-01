Australia, il boom del lavoro continua a dicembre

(Teleborsa) – Il boom dell’occupazione in Australia prosegue anche a fine 2017 con oltre 34 mila posti di lavoro in più, nel mese di dicembre. Si tratta del 15esimo mese consecutivo di espansione e il ritmo di crescita più rapido in oltre un decennio.

Tuttavia, l’ufficio statistico australiano, rileva che il tasso di disoccupazione è salito al 5,5% rispetto al 5,4% di novembre, poiché la creazione di nuovi posti di lavoro, non è riuscita a tenere il passo con i nuovi arrivati sul mercato del lavoro.

La Reserve Bank of Australia stima che la disoccupazione scenda al 5%, livello necessario per innescare un aumento dei salari e, la ricetta per mantenere i tassi di interesse fermi per l’intero 2018, o addirittura fino al prossimo anno.