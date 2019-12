editato in: da

(Teleborsa) – Crescita nulla per i consumi in Australia. Le vendite al dettaglio, di ottobre, non hanno registrato alcuna variazione mensile rallentando quindi rispetto al +0,2% di settembre.

Il dato è peggiore delle attese degli analisti che erano per un incremento dello 0,3%.

Si tratta di un indicatore importante della spesa dei consumatori ed è altresì correlato alla fiducia dei consumatori e considerato un indice di crescita dell’economia australiana.

(Foto: Prudence Earl on Unsplash)