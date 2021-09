Aurogrill corre con contratto per aeroporto Bali

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta molto positiva per Autogrill, che passa di mano in Borsa con un forte guadagno del 2,05%. Il Gruppo attivo nel settore della ristorazione ha annunciato di essersi aggiudicato una gara, tramite la propria controllata HMSHost International, per l’apertura di altri sei punti vendita all’interno dell’Aeroporto Internazionale I Gusti Ngurah Rai di Bali, in Indonesia.

Il contratto, con ricavi stimati di oltre 34 milioni di euro per 6 anni prevede l’apertura di sei nuovi locali, distribuiti tra le partenze e gli arrivi internazionali e nazionali dell’aeroporto, e si aggiunge a quello annunciato a maggio di quest’anno che ha portato all’aggiudicazione di cinque locali per cinque anni.

A livello comparativo su base settimanale, il trend della società attiva nella ristorazione evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia All-Share. Ciò dimostra la maggiore propensione all’acquisto da parte degli investitori verso Autogrill rispetto all’indice.

La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l’impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 6,555 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 6,381. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 6,283.

