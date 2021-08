Attacco hacker a Poly Network: sottratti oltre 600 milioni in cripto asset

editato in: da

(Teleborsa) – Hacker ancora in azione. Questa volta nel mirino è finita la piattaforma di finanza decentralizzata Poly Network alla quale sono stati sottratti circa 612 milioni di dollari in criptoasset, per quello che sembra essere il più grande furto in questo settore.

Lo riporta Cnbc, citando il messaggio lanciato via twitter dalla stessa Poly Network in cui peraltro si rivolge agli hacker dicendo: “vogliamo parlare con voi e vi chiediamo di restituire” gli asset sottratti.

La società – che collega diverse blockchain in modo da farle lavorare assieme – conclude aggiungendo che vuole “cercare una soluzione”. Il tutto mentre prosegue la ripresa delle quotazioni di questi asset, che nelle scorse settimane avevano, invece, subito pesanti ribassi.

In mattinata il Bitcoin, il più noto dei criptoasset, guadagna quasi un 2% a 46.340 dollari. L’Etherum sfiora un + 3% a 3.230 dollari.

(Foto: © traviswolfe / 123RF)