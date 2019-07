AT&T, trimestrale in linea con le attese

editato in: da

(Teleborsa) – AT&T ha raggiunto gli obiettivi di fatturato del secondo trimestre, nonostante le perdite degli abbonati di HBO e DirecTV. La società – che ha visto una perdita netta di 778.000 clienti di DirecTV satellite e U-verse, mentre il servizio DirecTV Now di AT&T ha perso 168.000 abbonati – ha registrato utili per 0,89 dollari ad azione, in linea con la stima del consensus. Il risultato netto risulta tuttavia in calo rispetto all’utile di 0,91 dollari per azione ottenuto un anno fa.

La società, che appartiene all’industria Zacks Wireless National, ha inoltre riportato ricavi per 44,96 miliardi di dollari leggermente sotto le aspettative.

L’amministratore delegato di AT&T Randall Stephens ha dichiarato agli investitori che lo streaming continuerà a rappresentare un focus significativo per l’azienda mentre si prepara a lanciare il suo prossimo servizio di streaming HBO Max il prossimo anno.



Al momento il titolo della società cresce del 2,40% a 32,86 dollari.

