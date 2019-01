Atr, 2,8 miliardi di ricavi nel 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Si preannuncia raggiante il futuro prossimo di Atr, la joint venture paritetica tra Leonardo ed Airbus dedita alla costruzione di aerei a turboelica che ha chiuso il 2018 con ricavi per 1,8 miliardi di dollari. I risultati relativi allo scorso anno, presentati oggi, 31 gennaio, a Parigi, vedono 76 aeromobili consegnati e 52 ordini fermi, con un book-to-bill nell’ultimo biennio superiore ad 1.

Stando alle parole di Stefano Bortoli, CEO di Atr, l’obiettivo per il 2019 sarebbe quello di consolidare i risultati ottenuti. Non sempre, ha spiegato Bortoli parlando della joint venture, i rapporti tra Italia e Francia sono stati rosei. Per ATR, invece, ci sarebbe un grande sostegno da parte dei governi e degli azionisti, per quello che è un “Classico esempio di una buona collaborazione”.

Infine, il CEO della italo-francese Atr, ha confermato come non vi sarebbe nessun progetto per la costruzione di un aereo a turboelica da 90 posti: né da parte di Leonardo, né da parte di Airbus. In compenso, ha sottolineato Bortoli, “I continui miglioramenti di prodotto di Atr sono nella strategia di medio e lungo termine di Leonardo e di Airbus”.