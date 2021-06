Aton Green Storage debutta su AIM, 12esima IPO dell’anno

editato in: da

(Teleborsa) – Borsa Italiana, parte del Gruppo Euronext, dà il benvenuto a Aton Green Storage che debutta oggi sul mercato AIM Italia.

Aton Green Storage è una PMI innovativa che opera nel mercato dell’ingegnerizzazione e produzione di sistemi di accumulo per impianti fotovoltaici – Battery Energy Storage System. Il suo debutto rappresenta la dodicesima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 145 il numero delle società attualmente quotate su AIM Italia.

In fase di collocamento Aton Green Storage ha raccolto 10 milioni di euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 33,33% e la capitalizzazione è pari a 30 milioni di euro.

Aldo e Vittorio Balugani, Azionisti e Consiglieri di Amministrazione di Aton Green Storage hanno dichiarato: “L’ingresso in Borsa di Aton Green Storage rappresenta motivo di grande orgoglio e soddisfazione personale e, per la Società, l’acquisizione di uno status che consentirà di accelerare il suo percorso di crescita e lo sviluppo del business. Quando nel 2014 abbiamo fondato la Società, eravamo già fermamente convinti delle potenzialità che avevano le tecnologie per un miglior utilizzo delle energie rinnovabili e di quanto fosse necessario dover sviluppare soluzioni che ne potessero massimizzare i benefici. Oggi portiamo a compimento una prima fase di Aton Green Storage e con la quotazione in Borsa se ne apre una nuova. Siamo convinti di poter cogliere le opportunità che il contesto globale potrà offrire. Un sentiment positivo e diffuso di grande sensibilità collettiva e di impegno di aziende, governi e istituzioni per uno sviluppo sostenibile. In questo, i sistemi per la gestione dei fabbisogni energetici e le soluzioni tecnologiche per l’utilizzo delle energie rinnovabili, saranno sempre più centrali nella strada verso una piena transizione energetica”.

