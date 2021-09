Atleta Esport, Calabrò: “Non semplice programma di sport, una esperienza più emozionale”

(Teleborsa) – Atleta Esport, progetto comunicativo presentato oggi a Roma ed incentrato sul mondo dello sport e sugli e-sport, “nasce dalla GECA Pubblicazioni, una società editoriale che ha lanciato un anno e mezzo fa una rivista online che parla di sport”. E’ quanto spiegato da Alessio Calabrò, Ceo di GECA Pubblicazioni e owner di Atleta Esport.

“Si tratta – ha aggiunto – di un giornale che parla di sport, non del classico sport, ma parla soprattutto di sport minori, di storie di sport coinvolgenti anche dal punto di vista emozionale. Non parliamo molto di classifiche e campionati perché cerchiamo di mettere proprio in luce l’animo dello sportivo, dell’atleta, che è un po’ il nostro obiettivo”.

“Andando in giro ad intervistare, con i vari giornalisti, vari personaggi dello sport, ci siamo imbattuti negli e-sport e abbiamo

visto che durante l’ultimo anno, con il problema del Covid, c’era stata una crescita esponenziale del mercato degli e-sport”, ha sottolineato Calabrò, aggiungendo “abbiamo quindi deciso di provarci e creare Atleta Esport, che è una squadra di league of legend, lo sport più seguito e più giocato al mondo”.

“Noi siamo i primi giocatori amatoriali di questo sport. Tutte le sere da casa ci si vede ci si ritrova online a fare la classica partitella, poi c’è che la fa alla playstation e chi la fa al computer. Noi invece che farne solo un gioco abbiamo deciso di provare a farne un lavoro”.