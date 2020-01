Atlantia vola in Borsa. Mercato scommette su ipotesi no revoca ASPI

editato in: da

(Teleborsa) – Atlantia oggi spicca il volo in Borsa e viaggia in vetta al paniere del FTSE MIB. Il mercato sembra credere sulla possibilità di un accantonamento dell’ipotesi revoca della concessione alla controllata ASPI, alimentata anche dalla schiacciante vittoria del Pd alle elezioni regionali in Emilia Romagna, che necessariamente porterà ad un ribilanciamento degli equilibri nella maggioranza e ad un ridimensionamento del ruolo del M5S.

Frattanto, il leader di Italia Viva Matteo Renzi, in un intervento a Circo Massimo su Radio Capital, ha etichettato la possibilità di revocare la concessione come “folle”. Una posizione in continuità con il parere espresso in precedenza a proposito del dossier.

Il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, intervenendo a Radio Anch’io,non si è sbilanciata sulla questione, affermando che una decisione non è stata ancora presa e che il governo è in attesa di pareri tecnici.

Il titolo Atlantia nel frattempo vanta in Borsa un rialzo del 2,29% a 21,47 euro. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 21,57 e successiva a 21,81. Supporto a 21,33.