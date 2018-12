Atlantia, varato il piano di riorganizzazione del gruppo

editato in: da

(Teleborsa) – Al via la riorganizzazione di Atlantia. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato ieri le operazioni di acquisto infragruppo della partecipazione in Telepass S.p.A. ed in Stalexport Autostrady S.A..

A completamento dell’operazione, una volta esperiti gli atti necessari, Atlantia verrà a detenere direttamente: il 100% di Telepass a seguito dell’acquisizione della quota di Autostrade per l’Italia pari al 96,15% e della restante quota del 3,85% da Autostrade Tech; il 61,2% di Stalexport Autostrady a seguito dell’acquisizione della quota detenuta da Autostrade per l’Italia.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l’Italia ha proposto ad una convocanda Assemblea la distribuzione di un dividendo straordinario in natura ad Atlantia mediante assegnazione delle partecipazioni attualmente detenute da Autostrade per l’Italia in Autostrade dell’Atlantico S.r.l. (holding delle attività autostradali in Cile e Brasile ed ETC negli Stati Uniti) e Autostrade Indian Infrastructure Development Private Limited.

A completamento del piano di riorganizzazione, il Gruppo Atlantia risulterà articolato in 4 principali piattaforme industriali nelle seguenti aree di business: “Autostrade italiane”, con Autostrade per l’Italia che svolgerà il ruolo di capogruppo operativa e continuerà a detenere le partecipazioni di controllo nelle altre società autostradali italiane del Gruppo; “Autostrade estere”, che oggi include le partecipazioni in Grupo Costanera e Los Lagos in Cile, Atlantia Bertin Concessões in Brasile, Stalexport in Polonia, Pune

Solapur e Autostrade Indian Infrastructure Development in India; “Aeroporti”, con Aeroporti di Roma e Aéroports de la Côte d’Azur; “Altri business”, che include Pavimental, Spea Engineering, Telepass e ETC.