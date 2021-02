Atlantia torna sul mercato dei bond, emissione da 1 miliardo

editato in: da

(Teleborsa) – Atlantia ha lanciato una nuova emissione obbligazionaria riservata agli Investitori Istituzionali. L’accoglienza riservata all’emissione conferma il solido posizionamento del gruppo sui mercati internazionali del credito anche in seguito ai recenti rifinanziamenti delle principali società controllate.

Con il nuovo collocamento, Atlantia ha raccolto risorse finanziarie destinate ad allungare le proprie scadenze di debito.

Le nuove obbligazioni saranno quotate presso il Global Exchange Market MTF della Borsa Irlandese (Irish Stock Exchange).

Le principali condizioni del nuovo prestito sono: Ammontare pari a 1.000 milioni di euro; Data di Regolamento 12 febbraio 2021;

Scadenza febbraio 2028; Cedola fissa pari a 1,875%, pagabile ogni anno a partire da febbraio 2022; Prezzo di emissione di 99,133%;

Rendimento effettivo a scadenza pari a circa il 2%, corrispondente a un rendimento di 230 punti base sopra il tasso di riferimento mid-swap.



Atlantia ha incaricato BNP Paribas come Sole Global Coordinator and Sole Active Bookrunner, e Banca Akros, Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan, Imi – Intesa Sanpaolo, Mediobanca e Unicredit come altri bookrunners.

Gli studi legali White & Case e Allen & Overy hanno supportato, rispettivamente, la Società e le Banche.