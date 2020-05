Atlantia, titolo sotto pressione dopo sospensione

editato in: da

(Teleborsa) – Continua a muoversi al ribasso il titolo Atlantia che cede l’1,80% dopo essere stata sospesa al ribasso, in avvio di contrattazioni, penalizzata dall’inasprirsi dello scontro con il Governo e l’incertezza sulla concessione della controllata Aspi.

Venerdì, a mercati chiusi, Atlantia ha reso noto di aver dato mandato ai propri legali di valutare le iniziative necessarie per la propria tutela.

Il trend del gestore della più estesa rete autostradale europea mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all’indice di riferimento.

Tecnicamente, Atlantia è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 14,05 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 13,36. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna del toro con resistenza vista a quota 14,75.