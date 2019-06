Atlantia, titolo passa in positivo e accelera

editato in: da

(Teleborsa) – Allunga timidamente il passo Atlantia, che tratta con un modesto progresso dello 0,97%. Il titolo è reduce da una mattinata trascorsa all’insegna del nervosismo, complice il botta e risposta fra il vicepremier Di Maio e la società sulla “questione” Alitalia e dopo che l’altro vicepremier Salvini ha tentato di calmare le acque.

L’analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all’indice in termini di forza relativa del gestore della più estesa rete autostradale europea, che fa peggio del mercato di riferimento.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Atlantia, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l’area di supporto stimata a 22,43 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 23,11 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 21,99.