Atlantia spicca in vetta al FTSE MIB

editato in: da

(Teleborsa) – Grande giornata per Atlantia, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,47%, in vetta al paniere del FTSE MIB. Il mercato attende con ottimismo un cenno del governo sulle concessioni autostradali, con il dossier che ha subito una netta accelerazione negli ultimi giorni e sembrerebbe più orientato alla conferma con condizioni.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l’appeal degli investitori è rivolto con più decisione al gestore della più estesa rete autostradale europea rispetto all’indice di riferimento.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Atlantia, con potenziali discese fino all’area di supporto più immediata vista a quota 14,39 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 15,01. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all’importante supporto posizionato a quota 14,02.