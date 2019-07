Atlantia, S&P: nessun effetto immediato su rating. Investimento in Alitalia gestibile

editato in: da

(Teleborsa) – La potenziale partecipazione di Atlantia nella partita Alitalia non ha immediate implicazioni sul rating del Gruppo controllato dalla famiglia Benetton. Ad affermarlo l’agenzia internazionale S&P, prevedendo che Atlantia inietterà 300-400 milioni di euro per una partecipazione del 35-40% nella nuova Alitalia.

“Anche se riteniamo questo investimento rischioso reputiamo sia influenzato dagli sforzi di Atlantia per gestire la sua posizione con l’opinione pubblica e la politica”, scrive S&P.