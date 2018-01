Atlantia si prepara a rilanciare su Abertis

(Teleborsa) – Atlantia sembra non voler rinunciare ad Abertis.

Secondo le indiscrezioni riportate dal quotidiano tedesco, Boersen Zeitung, la società italiana alzerà l’offerta su Abertis nel caso in cui quella della rivale ACS/Hochtief riceverà il via libera dalla Consob spagnola (Cnmv).

Atlantia ha ricevuto il via libera dalla Comision Nacional del Mercado de Valores l’8 gennaio 2018.

L’azienda attiva nel settore delle infrastrutture autostradali e aeroportuali si è offerta di pagare 16,5 euro per ogni azione Abertis mentre ACS/Hochtief 18,76 euro per azione.

Prima di tutto si attende che l’Antitrust europeo si pronunci sull’OPAS di ACS/Hochtief, entro il 6 febbraio 2018, dopo di che entro un mese è atteso l’ok della Cnmv.

Brilla il titolo Atlantia a Piazza Affari, con un guadagno del 2,33%, mentre Abertis a Madrid avanza dello 0,59%.