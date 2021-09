Atlantia, scali Costa Azzurra ottengono massima certificazione dall’Airport Carbon Accreditation

(Teleborsa) – Atlantia annuncia che gli aeroporti della Costa Azzurra – Nizza, Cannes e Saint-Tropez – si sono aggiudicati uno dei più alti riconoscimenti per l’azzeramento delle emissioni di CO2, proprio come la controllata Aeroporti di Roma, che gestisce gli scali di Fiumicino e Ciampino. In questo modo il Gruppo si aggiudica il primato mondiale di sostenibilità, controllando ben cinque fra gli otto scali più virtuosi al mondo.

Aeroports de la Cote d’Azur’s, società che fa parte del Gruppo Atlantia ha ottenuto la più alta certificazione di carbon neutrality (Livello 4+ Transition) dall’Airport Carbon Accreditation, l’ente che si occupa di certificare gli scali impegnati nella sfida della decarbonizzazione del trasporto aereo. I tre scali francesi hanno ottenuto il massimo livello di rating, grazie ad una gestone tesa al raggiungimento degli obiettivi climatici ed all’impegno di azzerare le emissioni di CO2 entro il 2030.

Su un totale di 18.000 aeroporti presenti in tutto il mondo, la Airport Carbon Accreditation ha rilasciato finora certificazioni a circa 350 scali, suddivise in sei differenti livelli modulari. Nella categoria di vertice 4+ Transition, in cui sono stati inseriti gli scali di Nizza, Cannes e Saint-Tropez, rientravano ad oggi soltanto Fiumicino e Ciampino, l’aeroporto europeo di Rotterdam e gli aeroporti internazionali di Dallas e Nuova Delhi. Per accedere a tale categoria, ognuno dei cinque scali del Gruppo Atlantia ha attuato negli anni una strategia di investimenti auto-finanziati e di modernizzazione dei processi e delle infrastrutture, allo scopo di ridurne significativamente l’impatto ambientale.

“La domanda di mobilità sta conoscendo una trasformazione radicale, nella quale innovazione e sostenibilità sono il binomio chiave su cui Atlantia ha articolato la propria strategia di crescita sostenibile”, ha sottolineato Elisabetta De Bernardi, Investment Director Europe di Atlantia, ricordando che per raggiungere gli obiettivi posti le società del gruppo hanno previsto un “ingente programma di investimenti, iniziative e impegni” e “l’attivazione di strategie connotate da un elevato tasso di innovazione, focalizzate sulla transizione energetica, uso ottimale delle risorse, digitalizzazione e su soluzioni nature-based attente a territori, passeggeri e comunità locali”.