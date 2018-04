editato in: da

(Teleborsa) – Atlantia ritira l’OPA su Abertis

La mossa arriva in esecuzione degli accordi raggiunti con Hochtief e ACS sull’operazione di investimento congiunto in Abertis.

La rinuncia deriva dall’intervento di Atlantia come terzo che agisce in concerto nell’OPA sulle azioni di Abertis formulata da Hochtief, come modificata nei termini definiti dalla normativa spagnola sulle OPA presentata alla Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Consob spagnola il 23 marzo scorso.

Tutte le adesioni offerta di Atlantia finora ricevute risultano inefficaci con effetto da oggi 12 aprile, restando a carico di Atlantia le spese connesse alle adesioni pervenute.