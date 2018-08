Atlantia, pressione ribassista sul titolo. Non riesce a far prezzo in Borsa

editato in: da

(Teleborsa) – Come previsto sarà una seduta difficilissima a Piazza Affari per il titolo di Atlantia, la società proprietaria di Autostrade per l’Italia.

Le azioni non riescono a fare prezzo e mostrano un ribasso teorico del 23,62%, dopo aver chiuso la seduta di martedì in calo del 5,39%. A pesare sul titolo il disastro del ponte Morandi e la decisione del governo di ritirare le concessioni.

Atlantia stamane ha diffuso una nota in cui ha sottolineato che l’annuncio da parte del Governo della procedura per il ritiro della concessione, dopo il crollo del Ponte Morandi, “è stato effettuato in carenza di qualsiasi previa contestazione specifica alla concessionaria ed in assenza di accertamenti circa le effettive cause dell’accaduto” e che “le modalità di tale annuncio possono determinare riflessi per gli azionisti e gli obbligazionisti”.