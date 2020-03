Atlantia, polizza assicurativa per 13.500 dipendenti in caso ricovero per Covid-19

editato in: da

(Teleborsa) – Atlantia ha sottoscritto una polizza assicurativa per 13.500 dipendenti del gruppo che lavorano nei settori autostradale e aeroportuale, in caso di ricovero per il virus Covid-19. Lo ha annunciato il Gruppo, mosso dallo spirito di tutelare la salute e fornire assistenza a tutti i dipendenti presenti in Italia.

La polizza è dedicata ai lavoratori ed anche ai famigliari assicurati della holding e delle società italiane da essa controllate, quali Autostrade per l’Italia, Aeroporti di Roma, Telepass, Pavimental, Spea – oltre ai dipendenti di altre realtà del Gruppo quali Infoblu, AutostradeTECH, AD Moving, Essediesse, SAM, TANA, SAT, SITMB, RAV, TPay.

Atlantia ha inserito nella copertura Rimborso Spese Sanitarie le garanzie finalizzate a fornire una serie di misure di assistenza sanitaria e sociale. Le coperture previste sono finalizzate ad accompagnare e assistere il dipendente e i suoi famigliari assicurati nell’iter di cura dal Covid19, supportandoli lungo il percorso di recupero del pieno stato di salute. Tra le principali misure, è prevista la corresponsione di una indennità per ogni giorno di ricovero, oltre che il rimborso delle spese sostenute prima e dopo la degenza, includendo il trasporto dell’ammalato e di un suo accompagnatore (ambulanza, mezzo pubblico, taxi) es il vitto e l’alloggio, comprese le spese di natura alberghiera. La polizza riconosce anche una diaria giornaliera per la quarantena domiciliare a seguito di positività al tampone.

Tutti i dipendenti potranno inoltre usufruire di un servizio dedicato di tele-consulto medico Covid19 attraverso il quale si potrà dialogare con un team di medici disponibili h24 e 7 giorni su 7 alle chiamate di assistenza. Saranno inclusi ulteriori servizi di assistenza alle famiglie per fronteggiare l’emergenza sanitaria.