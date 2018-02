Atlantia, ok assemblea a estensione termine aumento per OPA Abertis

(Teleborsa) – L’Assemblea dei Soci di Atlantia, riunitasi oggi 21 febbraio 2018 in sede straordinaria sotto la presidenza del Dott. Fabio Cerchiai, in merito all’Offerta pubblica di acquisto e/o scambio volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie emesse da Abertis Infraestructuras S.A., ha deliberato di estendere il termine per l’esecuzione dell’aumento di capitale a servizio dell’Offerta dal 30 aprile al 30 novembre 2018 e di rimodulare il periodo di intrasferibilità delle azioni speciali, da emettersi in virtù dell’aumento di capitale a servizio dell’Offerta, a 90 (novanta) giorni dall’emissione delle stesse (anziché a data fissa).

“La valutazione o la modifica dell’OPA su Abertis ci sarà solo dopo il via libera alla contro-OPA” lanciata da Hochtief da parte della Cnmv, la commissione di controllo di borsa spagnola, ha dichiarato l’Ad di Atlantia Giovanni Castellucci intervenendo all’assemblea.