Atlantia, oggi si riunisce CDA per valutare offerta per ASPI

(Teleborsa) – C’è attesa per il CdA di Atlantia, che si riunisce oggi per esaminare l’offerta vincolante del consorzio guidato da CDP per l’88% di Autostrade per l’Italia, estensibile fino al 100% in caso di esercizio di co-vendita da parte dei soci di minoranza di ASPI.

Secondo quanto riporta Repubblica, l’offerta prevederebbe una richiesta di garanzia fino a 1,5 miliardi di possibili indennizzi per rischi legali, rendendola meno attraente di quanto previsto in precedenza.

La risposta potrebbe comunque non arrivare già oggi, perchè il termine ultimo è fissato al 16 marzo, termine che potrebbe ulteriormente slittare se il CdA di Atlantia decidesse di coinvolgere l’assemblea nella decisione.

Martedì il CdA di CDP aveva dato via libera al progetto, il quale prevede che la partecipazione azionaria in ASPI sia acquisita dal consorzio tramite una società italiana di nuova costituzione (BidCo), che sarà partecipata, direttamente o indirettamente, al 51% da CDP Equity e al 24,5% rispettivamente da Blackstone e da Macquarie Infrastructure (MIRA).