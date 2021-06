Atlantia, nuova strategia post ASPI. C’è il ritorno al dividendo

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo la sottoscrizione dell’accordo per la cessione dell’intera partecipazione detenuta in Autostrade per l’Italia, Atlantia ha avviato una serie di incontri con la comunità finanziaria per spiegare le sue future strategie e come intende utilizzare le nuove risorse finanziarie ottenute dall’operazione. “Faremo leva su un portafoglio di asset sinergici, puntando sull’innovazione quale abilitatore di servizi e soluzioni integrate ad alto impatto e valore per gli utenti – ha dichiarato l’amministratore delegato Carlo Bertazzo – Il nostro modello di crescita si fonda, e si fonderà anche in futuro, su alleanze strategiche, di vera e propria partnership, che intendiamo rafforzare e ampliare, nella convinzione che questa sia la strada più efficiente per raggiungere gli obiettivi prefissati”.

Atlantia, una volta completata la cessione di Autostrade per l’Italia, avrà risorse disponibili per un ammontare stimabile in circa 8 miliardi di euro che intende destinare in particolare a sviluppo del portafoglio attuale di asset (assicurando il supporto finanziario necessario per cogliere le opportunità che, a livello internazionale, saranno individuate nei settori delle concessioni autostradali e aeroportuali, dei sistemi di pagamento e dei servizi alla mobilità), nuove aree di investimento (in particolare opportunità nelle infrastrutture di trasporto e mobilità, nonché in settori adiacenti) e Corporate Venture Capital (un fondo di corporate venture capital con respiro globale, aperto a nuovi partner, diretto ad offrire feeding, servizi di coaching e di go to market a start up e iniziative innovative nel campo della mobilità).



Atlantia sta inoltre considerando di sottoporre all’assemblea degli azionisti un programma di riacquisto di azioni proprie, per un importo variabile da 1 a 2 miliardi di euro, da lanciare sul mercato dopo il completamento della cessione di Autostrade per l’Italia. Il piano di sviluppo della società comprende una politica di dividendi per gli esercizi 2021-2023, che verrà sottoposta agli azionisti il prossimo anno, a partire dall’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio 2021 (quindi ad aprile 2022), con la previsione di distribuire circa 600 milioni di euro nel primo esercizio, con una crescita annua stimata tra il 3% e il 5% per quelli successivi. La holding controllata dalla famiglia Benetton prevede di ripartire la distribuzione dei dividendi in due tranche semestrali, a partire dall’acconto di novembre 2022, sulla base della situazione contabile al 30 giugno 2022.

Intanto è effervescente Atlantia a Piazza Affari, dove che scambia con una performance decisamente positiva del 3,59%, attestandosi a 16,3. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l’ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 16,47 e successiva a 16,91. Supporto a 16,03.