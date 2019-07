Atlantia, Moody’s: sotto osservazione per possibile downgrade

editato in: da

(Teleborsa) – Moody’s ha posto “under review per un downgrade” i rating di Atlantia, Autostrade per l’Italia e Aeroporti di Roma sul rischio della revoca della concessione ad ASPI. Lo comunica in una nota l’azienda attiva nel settore delle infrastrutture autostradali, aeroportuali e dei servizi legati alla mobilità.

Nella relazione della Commissione incarica al MIT sulla vicenda della caducazione della concessione ad ASPI, pubblicata nei giorni scorsi, si legge che sarebbe meglio rinegoziare la convenzione piuttosto che revocarla.