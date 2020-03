Atlantia, Moody’s conclude review su rating avviata a gennaio

editato in: da

(Teleborsa) – L’agenzia di rating Moody’s, ha risolto la review avviata il 3 gennaio portando il rating di Autostrade per l’Italia (Gruppo Atlantia) a “Ba3” da “Ba1”, mantenendo l’outlook negativo, a valle della conversione in legge del Decreto Milleproroghe.

La decisione sul rating – si legge nella nota Atlantia – riflette “la crescente pressione politica cui è esposta la Società in relazione alle modifiche unilaterali ai contratti delle concessionarie autostradali in Italia introdotte dagli articoli 13 e 35 del Decreto Milleproroghe, ora convertito in legge, e la persistente incertezza sul profilo di credito della Società”.