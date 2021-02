Atlantia migliore del FTSE MIB in attesa di offerta CDP per ASPI

editato in: da

(Teleborsa) – In una giornata caratterizzata da vendite diffuse, a Piazza Affari spicca Atlantia. Il titolo del gestore della più estesa rete autostradale europea si attesta a 15,6, in un aumento del 3,62%, e risulta il migliore del FTSE MIB. Il balzo è dovuto alle speranze che il CdA di Cassa Depositi e Prestiti, in programma oggi pomeriggio, possa sbloccare il dossier Autostrade per l’Italia.

Il board di CDP si troverà a discutere l’offerta vincolante per l’88,06% di Autostrade per l’Italia, in cordata coi fondi Blackstone e Macquarie. Atlantia aveva concesso una proroga fino al 24 febbraio al consorzio guidato da CDP. Una volta arrivato il via libera da CDP, sarà il consiglio di amministrazione di Atlantia a dover esaminare l’offerta.

A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna del toro con resistenza vista a quota 15,78 e successiva a 16,28. Supporto a 15,29.